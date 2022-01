V Ostravě se částečně uzavře frekventovaná Rudná. Budou se bourat mosty ve Vítkovicích

Stavebníci staré mosty zbourají a pak vybudují nové. „Dříve avizovaná oprava vítkovických mostů silnice I/11 v Ostravě vstupuje do důležité demoliční fáze. Po provedení přeložek inženýrských sítí je vlivem dobrého počasí možné zahájit další rozsáhlé práce,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Mazal. Opravu provede společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc.

Rudná ulice, tedy silnice I/11, vede napříč celou Ostravou. Směřuje na jednu stranu do Opavy a na druhou do Havířova. V pondělí se uzavře most, po kterém se jezdí směrem do čtvrtí Zábřeh, Svinov či Poruba a dál na Opavu.