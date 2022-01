Brno nabízí levnější pronájem městských bytů. Stačí, že si je nájemníci opraví

Byty, které radnice nabízí, jsou často na velmi lukrativní adrese v centru města. Jenže už nejsou nejnovější, potřebují například nové obklady či okna. Právě kvůli potřebným rekonstrukcím je o ně jen minimální zájem. Podle plánu radnice by se na opravách mohl podílet nájemník a ve finále ušetřit.

„Tento nástroj je určitě dobrý. Podle mě právě tam, kde je bytový fond velký. A dost často se musí opravovat. To může proces zflexibilnit a zrychlit,“ uvedl vedoucí Institutu veřejné správy Masarykovy univerzity v Brně Filip Hrůza. První čtyři zájemci se už přihlásili, další mají čas do konce měsíce.

O investované peníze radnice sníží nájem

Částku, kterou nový nájemník vloží do oprav, mu radnice odpustí z nájmu. Přesáhnout ale nesmí 2500 korun za metr čtvereční. Městská část zvažuje, že dalších deset bytů nabídne zájemcům už v letošním roce. „Poté vyhodnotíme, zda je o to zájem, zda zájemci jsou schopni a zvládnou opravit byty tak, jak si představujeme, tedy aby to bylo kvalitní,“ upozornila Dobešová.

Pokud pilotní projekt dopadne podle představ ústřední brněnské městské části, chce v nabízení bytů k vlastní rekonstrukci pokračovat dál.