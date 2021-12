V bývalé Schindlerově továrně u Svitav chce nadační fond vybudovat památník se skleněným pavilonem

Tovární areál je značně zchátralý. Některé objekty jsou památkově chráněné, jeden je v havarijním stavu. „Budova číslo dvě je zcela zdevastovaná. Střecha byla shnilá, musíme udělat alespoň provizorní zastřešení, aby se to nehoršilo. I tak to stojí velké peníze,“ uvedl ředitel nadačního fondu František Olbert.

Podle něj se nadaci příliš nedaří získávat na projekt peníze, ty pocházejí hlavně od rodiny původních majitelů Löw-Beer. „Skleněný pavilon bude první budova, která bude postavena. Je vyprojektovaná a řeší se stavební povolení,“ řekl Olbert.

Povolení by podle Olberta mohlo být vydáno během zimy. To by nadačnímu fondu otevřelo možnost požádat o dotaci z evropských fondů. Demoliční výměr na zbourání vedlejší budovy, kde má pavilon stát, je vydaný, připravená je přípojka inženýrských sítí.

Pobočka koncentračního tábora

Továrna v Brněnci byla založena jako papírna, poté sloužila jako přádelna vlny, ze které tehdejší majitel Izák Löw-Beer postupně vybudoval významnou textilku. Za války byla změněna na muniční továrnu a Brněnec se stal pobočným táborem koncentračního tábora Groß-Rosen. Do továrny přesunul německý podnikatel Oskar Schindler asi dvanáct set dělníků ze své smaltovny v Polsku, čímž jim zachránil život.

Závod na výrobu textilu v Brněnci provozovala po roce 1989 společnost Vitka. Když se dostala v roce 2004 do insolvence, koupila jej firma Bustrex a přejmenovala na Vitka Textiles. V roce 2011 skončila v konkurzu, výroba byla zastavena a od té doby je areál opuštěný.