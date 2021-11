Jihomoravský kraj chce proti suchu zapojit vodu z bývalých dolů. Začít hodlá už příští rok

Obyvatelé regionu by mohli začít využívat vodu například z bývalého dolu Dukla v Šardicích. Voda se podle analýzy nachází také pod bývalou těžební věží firmy Moravské naftové doly (MND) u Lužic.

„Firma Diamo provádí každoročně monitoring nástupu podzemních vod. Bylo zjištěno, že podzemní vody po skončení těžby stoupají. K tomu byly vybudovány pozorovací vrty,“ uvedla starostka obce Šardice Blažena Galiová (nestr.). Jeden z vrtů je poblíž suchého poldru, do kterého by obec chtěla vodu přečerpávat.

Takto získaná voda by se pak dala využívat například v zemědělství na zavlažování. „Samozřejmě bychom ji chtěli využívat pro nějaký rekreační pobyt, možná i rybolov,“ dodala starostka.

Voda je devadesát metrů pod zemí

Podle kraje by se mohla voda vrátit i do vyschlého koryta Šardického potoka, a místní by ji mohli využívat k zalévání. K tomu by mohl sloužit i bývalý ropný vrt u Lužic. Voda se tam nachází zhruba devadesát metrů pod zemí.