Některé obce na Přerovsku jsou proti odpočívadlům na dálnici D1. Obávají se hluku a prachu

Odpočívadlo pro auta má do sedmi let vzniknout například na 304. kilometru dálnice nedaleko Hranic. Poskytlo by místo pro téměř stovku aut. Problém je ale v tom, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ho chce vybudovat jen asi tři sta metrů od katastru obce Milenov, její vedení se proto bouří.

„Máme obavu hlavně z toho, že to bude zátěž pro obec, co se týká hlučnosti a prašnosti,“ uvedla starostka Milenova Milada Vašíčková (KSČM). Další obavu představuje také možná kontaminace spodní vody, jelikož parkoviště má stát hned u vrtu, potoka a dvou rybníků.

Vedení obce tak chce docílit toho, aby odpočívka vznikla na jiném místě. To ale podle silničářů není možné. Argumentují například tím, že parkovišť je na dálnici D1 nedostatek. „Odpor příslušných samospráv mnohdy přípravné a povolovací procesy prodlužuje či zastavuje. Ve většině případů neexistuje alternativní řešení vzhledem k jasně dané trase dálnice a možnosti umístění parkoviště,“ sdělil za ŘSD Olomouc Miroslav Mazal.

Polom chce alespoň snížit počet parkovacích stání

Podobně se ke stavbě odpočívadla a čerpací stanice staví také nedaleká obec Polom. „Výstavbu odpočívek nepodporujeme. S investorem jsme v jednání od roku 2019. Pro obec je to velký zásah,“ řekla starostka Polomi Marta Koubková (nestr.).

Vedení obce už nyní tvrdí, že provoz na dálnici znečišťuje místní rybník. „Když jsme tam dělali rozbor sedimentu, tak už tam byly nalezeny sloučeniny, které pochází ze splachu z asfaltových povrchů,“ upozornila starostka. Pokud se obci nepodaří přesunout stavbu jinam, chce prosadit alespoň méně parkovacích míst než je momentálně plánovaných 180.