V Teplických skalách se utrhl stotunový kus pískovce, stezka je kvůli bezpečnosti uzavřena

Blok se odlomil z Krápníkové věže. Šlo o část, která byla od ní už dříve v prostřední části odloučená. Blok měl na výšku asi deset metrů a na zemi se rozpadl na šest kusů, největší z nich váží asi třicet tun. Padající kusy na stezce poškodily nedávno postavenou dubovou lávku.

Teplické skály jsou majetkem města Teplice nad Metují, které je od letoška i provozuje. „Zatím netuším, co s těmi šutry bude dál, jestli se budou uklízet, nebo jestli zůstanou na místě a cesta se udělá kolem nich,“ uvedl starosta Josef Bitnar (Svornost). S odkazem na pamětníky uvedl, že tak velký kus se ve skalách neodlomil sto let.



Hrozí další pád, stezka tak zůstává uzavřena

Místo prozkoumal geolog, podle kterého je pád skály středně velkým zřícením. Nevyloučil, že by mohla ještě spadnout jakási zbylá zavěšená šupina skály, blok má hmotnost kolem jedné tuny. „V zimě na něj může působit zamrzání a tání vody. Pokud turisté nebudou vstupovat za pásky, nic by se stát nemělo, ale je obava, že to někoho může příliš lákat,“ uvedl zástupce vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Petr Kuna.

Pokud jde o dobu trvání uzávěry, mohlo by být podle něj řešením, aby stezka provizorně odvedla turisty dál od skály. Je také možnost, že by ochranáři nechali v budoucnu problematický zbytek skály strhnout.