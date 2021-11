Za likvidaci výbuchů ve Vrběticích dostalo vyznamenání 130 lidí

Celý případ Vrbětice začal u operačního důstojníka zlínské policie Pavla Málka. Právě on 16. října 2014 přijal první informaci o explozi ve skladech. „Ze začátku jsme neměli ponětí, jak je to rozsáhlé. Kolik munice tam může být, co nám tam bouchá,“ vzpomínal nynější velitel pořádkové jednotky zlínských krajských policistů Málek.

Největší nebezpečí čekalo 6. prosince 2014 pyrotechniky, kteří šli vyprostit dělostřelecký granát. Kdyby propadl do skladu s tunami výbušnin, následky by byly fatální. „Měl jsem velice smíšené pocity, když jsem je viděl odjíždět. Přál jsem si hlavně to, ať se v pořádku vrátí,“ řekl emeritní ředitel policejní pyrotechnické služby Michal Dlouhý.

Likvidace následků explozí ve Vrběticích trvala šest let. Nepřetržité nasazení tisíců lidí stálo miliardu korun. „Hranice mezi životem, úrazem a mimořádnou událostí byla mnohdy velmi tenká. K žádné mimořádné události během celé doby ale nedošlo,“ uvedl velitel zásahu a ředitel zlínské krajské policie Jaromír Tkadleček.