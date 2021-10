Tři muži, kteří za peníze slibovali ovlivnění soudů, byli odsouzeni k nepodmíněným trestům

Podle obžaloby se muži snažili v letech 2017 až 2020 ovlivnit rozhodování krajského a vrchního soudu a chtěli za to 25 milionů korun. Kauza souvisí s případem manželů Jaroslava a Jarmily Novotných, kterým krajský soud v minulosti nepravomocně uložil nepodmíněné tresty za únos a vydírání.

Obžalovaní podle rozsudku oslovili Novotného s nabídkou, že ovlivní ve prospěch manželů prvoinstanční řízení vedené u zlínského krajského soudu i odvolací řízení u olomouckého vrchního soudu.

Ve skutečnosti neměli možnost soudy ovlivnit

Ukázalo se, že toto tvrzení bylo z jejich strany lživé. „Žádné takové kontakty neměli, neměli vůbec žádné možnosti, jak by jiné trestní řízení ovlivnili,“ uvedl předseda trestního senátu Pavel Dvorský. Případ považuje za velmi neobvyklý.

„Pokud by se i toto lživé tvrzení dostalo mezi další lidi, pak by nabourávalo zájem společnosti na ochraně veřejného pořádku a zejména pak důvěru v nestrannost justice a spravedlivé rozhodování, což je velmi nežádoucí jev a značí to velkou společenskou škodlivost takového počínání. I proto padly nepodmíněné tresty,“ řekl Dvorský.

Soud podle něj přihlédl také k tomu, že obžalovaní jednali cíleně, záměrně, systematicky a dlouhodobě, zohlednil i výši způsobené škody a částky, kterou muži chtěli vylákat. Podle soudu se chtěli Kalous, Novák a Netopil obohatit, bylo jim vyplaceno deset milionů korun, které utratili.