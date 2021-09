U Lipna má vyrůst stovka nových domů v rekreační vesničce. Projekt oživil nový investor

O výstavbě rekreační vesnice u Kovářova se hovoří přes deset let. Tenkrát jej plánovala společnost UBM Bohemia. Projekt má teď nového investora, rakouskou skupinu Dorn-Fussenegger. Výstavba rekreačního komplexu by měla trvat nejméně dva a půl roku a zatím není jasné, kdy přesně začne. „Do konce roku 2022 by měl být hotový první dům,“ řekl generální ředitel skupiny Lorenz Dorn-Fussenegger. Apartmány v podobných oblastech u lipenské přehrady stojí několik milionů korun.

Komplex nesmí negativně ovlivnit přehradu

Už před lety projekt rozděloval veřejnost. Příliš nadšený z něj není ani dnes například starosta sousedního městyse Frymburk Oto Řezáč. „Frymburk jde trochu jiným směrem, více se snažíme zaměřit na takzvaný lázeňský směr rekreace. Ale chápu, že investor reaguje na poptávku,“ řekl. Pro něj je především důležité, aby vznikající komplexy negativně neovlivnily lipenskou přehradu a okolí. „Proto musí takové projekty vždy splňovat požadavky spojené s odpady, to znamená, že požadujeme vždy vybudování čističky a potřebné infrastruktury,“ dodal Řezáč.

Podobně postupuje i Povodí Vltavy, které lipenskou nádrž spravuje. „Výstavba rekreačních resortů nesmí mít v žádném případě negativní dopad na přehradu,“ řekl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.