Rozsudek v kauze Stoka zazní v půli prosince. Švachula u soudu přiznal chybu

Bývalý místostarosta a radní také řekl, že udělal další chybu, když vzal od El-Talabaniho peníze za spolupráci, která se neuskutečnila. Švachula už dříve uvedl, že mu El-Talabani dal milion korun jako příslib do budoucna. Nebyla tam ale podle něj vazba s veřejnými zakázkami. Uvedl také, že El-Talabani začal u firem vystupovat jeho jménem a on jim pak prý musel vysvětlovat, že s tím nemá nic společného.

Švachula v úterý uvedl, že udělal chybu, když udržoval kontakt s podnikatelem Samanem El-Talabanim a mluvil s ním o dění na úřadu. El-Talabanimu to podle něj umožnil vytvářet dojem, že na toto dění má vliv. El-Talabani je spolupracující obžalovaný, klíčový svědek obžaloby, případ podle státní zástupkyně pomohl rozkrýt.

Podle žalobkyně ale není pochyb o vině obžalovaných v souladu s podanou obžalobou. V pondělní závěrečné řeči se opírala především o výpovědi spolupracujících obžalovaných a pořízené zvukové nahrávky. Výpověď El-Talabaniho označila za zásadní, potvrdil podle ní, jak organizovaná skupina v čele se Švachulou fungovala.

Korupce se podle žalobkyně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Získávaly je vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Firem zúčastněných na systému bylo několik a vždy vyhrála předem vybraná, ostatní dělaly takzvaně křoví.

Nejvyšší trest pro Švachulu

V závěrečné řeči navrhla státní zástupkyně Švachulovi čtrnáct let vězení, El-Talabanimu souhrnný trest čtyři a půl roku vězení. El-Talabani už je pravomocně odsouzený v jiné kauze, stejně jako další spolupracující obžalovaný podnikatel Pavel Ovčarčin. Tomu žalobkyně navrhla souhrnný trest sedm a půl roku roku vězení. Třináct let vězení navrhla Liškutinovi, dvanáct let podnikatelům Trunečkovi a Kaláškovi.

Navrhované tresty pro další obžalované jsou pod deset let či podmíněné. Už v pondělí závěrečné řeči pronesli obhájci obžalovaných, jejichž klienti se přiznali.