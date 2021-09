Taneční letos začínají i o měsíc dřív. Dostat se do ročníku bude těžší

Téměř polovina účastníků loňského kurzu taneční školy Vavruška v Praze dokončila taneční během léta – zbytek se bude střídat s letošními účastníky. „Do jednotlivých kurzů máme samozřejmě sníženou kapacitu, abychom byli schopní držet rozestupy. Tu jsme preventivně snížili, už když zápis začínal. Ale zase jsme vypsali víc termínů, máme 16 paralelních kurzů, takže celková kapacita na kurzech je v součtu stejná,“ popisuje Jakub Vavruška situaci.

„Samozřejmě nás to stálo hodně úsilí, abychom to naplánovali, abychom to pokryli personálně,“ uvádí Vavruška. Kurzy tak budou trvat déle než obvykle – začínají už na začátku září, tedy o měsíc dřív než v předchozích letech. Končit by měly na přelomu února a března. V případě výraznějšího omezení kapacit je škola schopná rozdělit stávající kurzy na ještě menší skupiny, taneční by se tak podle Vavrušky mohly protáhnout třeba až do června.

Kurzy v pražské taneční škole Plamínek budou začínat také už v září, k loňským účastníkům má ale škola trochu jiný přístup. „Přišlo nám nešikovné, abychom začínali v polovině června. Buď bychom měli dvě tři lekce a pak by to bylo přerušené prázdninami, nebo bychom pokračovali o prázdninách,“ říká Jiří Plamínek. Musí tedy letos odbavit všechny účastníky z loňska.

I u nich začínají zároveň kurzy pro uchazeče zapsané na letošek, nemohli jich ale přijmout tolik jako obvykle. „Jinak bychom nevyšli s těmi sály, co máme,“ zdůvodňuje to Plamínek. I oni snižují kapacitu: „To abychom mohli pokračovat dál, i kdyby přišla opatření, že musíme mít rozestupy na smetákovou tyč,“ vysvětluje Jiří Plamínek. „Všechny vypsané kurzy jsou téměř vyprodané, je tam jen pár míst,“ dodává.

Místa pro chlapce

Výrazně počet nově zapsaných snížila Taneční škola v Národním domě na Vinohradech, která zahájí kurzy tradičně až začátkem října. „Zapsali jsme asi čtvrtinu žáků z toho, co obvykle zapisujeme, a 75 procent jsme rezervovali těm z loňska,“ říká Vladimíra Horecká, vedoucí Taneční školy. Jejich kurzy jsou už téměř naplněné, ještě zbývají nějaká místa pro chlapce.

„Obvykle máme čtyři kurzy, letos to asi dopadne tak, že jich bude šest,“ předpokládá Horecká. Na další změny kapacity prý ale během sezony nebudou moct reagovat. „Pokud dojde ke zhoršení podmínek v průběhu sezony a zavedení výrazných omezení, budeme nuceni probíhající kurzy pozastavit,“ uvádí. „Vzhledem k dispozici Národního domu a výuce při živé hudbě ve všech kurzech nemáme možnost kurzy dělit do dalších sálů,“ vysvětluje.

Prozatím je možné tančit bez respirátoru nebo roušky, školy počítají s tím, že se to může změnit. „Roušky a respirátory – už jsme v nich tančili a víme, že se to dá. Samozřejmě ne každý to má rád, ale lze to,“ říká Jakub Vavruška. Taneční škola v Národním domě na Vinohradech zvažuje v případě povinnosti nosit respirátory omezení množství rychlých tanců.

„Je důležité, abychom mohli nějakým způsobem fungovat, pravidlům se přizpůsobíme,“ dodává Vavruška. „Taneční patří k nějakému věku, nemůžete to odložit o pět let,“ míní. „Na jednu stranu je to forma zábavy, na druhou stranu je to forma vzdělání. A poskytuje to formu vzdělání nejen co do tance, ale i některých základních věcí týkajících se toho, jak se chovat ve společnosti,“ dodává Jiří Plamínek.