Dům kultury Poklad se otevírá po devíti letech. Přináší umění do osmdesátitisícové Poruby

Oprava kulturního stánku v Porubě začala v roce 2012. Jeho stav byl velmi špatný, Daňková ho označila za dezolátní. „Nebyl důstojný jakémukoliv kulturnímu vyžití. My jsme rádi, že majitelem kulturního domu Poklad se stalo statutární město (Ostrava), udělalo patřičné kroky k tomu, aby se tyto prostory znovu oživily,“ připomněla.

Jednatelku společnosti AKORD & POKLAD Darinu Daňkovou velký zájem veřejnosti nepřekvapil. „Ostrava-Poruba čeká na Poklad opravdu dlouhou dobu, myslím si, že je to velmi zajímavý kulturní stánek,“ uvedla.

Budova prošla kompletní opravou, dělníci se ale zaměřili i na detaily. Rekonstuovali například skleněné vitráže či sochy v průčelí budovy. „Co bylo pro mě nejkrásnější, je to, že se zachoval dřevěný strop v divadelním sále, je původní ze šedesátých let, nemusel se ani rekonstruovat,“ uvedla Daňková.

Rekonstrukci objektu však doprovázely i problémy, právě proto práce trvaly tak dĺouho. Poklad se rekonstruoval hned třikrát. „U první části rekonstrukce jsem nebyla. Co se týče druhého, já tomu říkam pokusu o rekonstrukci, tak tam došlo především k tomu, že zhotovitel neměl připravené kapacity, a proto jsme se rozloučili,“ řekla Daňková s tím, že oprava se povedla až na třetí pokus.

Tradiční akce i alternativa

V kulturním domě Poklad by po otevření měly probíhat koncerty, divadelní představení či akce pro děti. „Nabídku chceme mírně diferencovat. Zatímco Akord (v Ostravě-Zábřehu) se bude věnovat mainstreamu, tak Poklad se bude zabývat alternativní a živější kulturou menší produkce,“ popsala jednatelka společnosti, která provozuje dva kulturní domy ve městě.

Jaké zaměření bude mít tamní kino, zatím podle Daňkové není jasné. „Musíme to všechno vyzkoušet. V této fázi je kromě pondělka připraveno promítání každý den od úterý do neděle, a to dvakrát denně. Chceme se soustředit na mainstreamové filmy, v sobotu a neděli filmy pro děti, ale založíme také filmový klub,“ řekla s tím, že díky tomu si přijdou na své i lidé, kteří mají rádi umělecké filmy s přednáškami.