Turisté táboří v národních parcích, kde se dá. Na Šumavě jim nabízejí nouzová nocoviště

Táboření ve volné přírodě bylo dřív typické pro turisticky atraktivní oblasti, například mezi Srním a Modravou. Teď už ale turisté táboří po celé Šumavě. I navzdory tomu, že v minulosti tam vznikla nouzová nocoviště. Těch je celkem pět napříč celým parkem.

„S návštěvníky pravidelně komunikujeme, buď ráno, nebo večer, snažíme se i ty, které potkáváme po cestě, na nocoviště nasměrovat,“ řekl člen šumavské informační a strážní služby Luděk Švejda.

Po turistech zůstává kromě nedohašených ohnišť i spousta odpadků. Vedení rezervací teď prohřešky pokutuje přísněji než v předchozích letech. „Strážce může uložit pokutu na místě až deset tisíc korun, ve správním řízení ta pokuta může být mnohonásobně vyšší,“ vysvětlil mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

V sousedním Bavorském lese nocoviště zatím nejsou. Lidé přespávají, kde se dá, nebo se koupou v jezerech. „Hodně lidí to respektuje, ale jsou vždy tací, kteří i přes to, že vidí značky, piktogramy, si dělají, co chtějí,“ řekla členka strážní služby Národní park Bavorský les Alena Lettenmaier.

Národní park Bavorský les podobné problémy řeší denně. Na rozdíl od českých strážců nerozdávají pokuty na místě, ale případy hlásí příslušným krajským úřadům.