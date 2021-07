Zmizelý Katzelsdorfský zámeček ve Valticích se stal kulturní památkou. Dobrovolníci pracují na jeho obnově

Práce na obnově zámečku začaly v těchto dnech. „Je to poněkud nadnesené, nejde o začátek samotné výstavby, ale o povolené konzervační práce. Ty mají pomoci ochránit zbytky stavby před vlivy počasí a také jej lépe zpřístupnit návštěvníkům Lednicko-valtického areálu,“ uvedl zakladatel Spolku pro obnovu Katzelsdorfského zámečku Daniel Lyčka.

Do dvou týdnů by také měla být hotová turistická trasa z Valtic k zámečku a dál do Břeclavi. „Momentálně čekáme na výrobu směrovek, Klub českých turistů už chystá značení,“ dodal Lyčka.

Dělníci teď zpevňují zachovalé zdi, pracují také na patkách sloupů a čistí sklep, který by mělo veřejnosti zpřístupnit nové schodiště. „Schodiště jsme dostali jako sponzorský dar, bude nad ním i přístřešek, který dodá rakouská strana. Letos je v plánu ještě oprava schodiště zámku a dlažba v celém zámečku,“ dodal zakladatel spolku.

Dosud na zámečku pracovali buď dobrovolníci, nebo je zaplatili mecenáši. Tím, že se objekt stal kulturní památkou, se spolku otevírá možnost požádat o dotace. „Musíme tuto možnost pořádně prověřit, je možné, že bychom první žádost podali už příští rok,“ řekl Daniel Lyčka.