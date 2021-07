Olomoučané, které zasáhla stavba protipovodňových opatření v centru města, dostanou kompenzace

Vstupenky do zoo či divadla jako kompenzace

Vedení města nakonec přistoupilo k tomu, že obyvatelům nejpostiženějších ulic do příštího roku snížilo daň z nemovitosti. Letos v květnu navíc olomoučtí zastupitelé schválili další náhradu. Lidem nabízí benefity v podobě vstupenek do zoo, Moravského divadla nebo aquaparku, kde navíc mohou využít i poukázky na masáže. Ušetřit by mohli i na jízdném v MHD.

Žádosti o náhradu mohou lidé z centra města odevzdávat na magistrát do konce července. Benefity by pak mohli začít využívat od září letošního roku. „Podmínkou je, aby měli za kalendářní rok odbydleno aspoň polovinu roku. Podávání žádostí jsme spustili 1. července, je možné kombinovaně požádat o kompenzace za rok 2020 i rok 2021,“ dodal Bačák.

Benefity by měly být v hodnotě tisíc korun pro obyvatele starší šestnácti let, mladší by pak měli dostat kompenzaci v hodnotě 500 korun. Dosáhnout by na ni mělo zhruba čtyři sta obyvatel dotčených ulic. Někteří Olomoučané se však vyjádřili v tom smyslu, že by raději uvítali finanční odškodnění. Podle redaktora ČT Vítězslava Mikulčíka však radnice zatím další kompenzace nepřipravuje.