Timmermans na Ostravsku: kraj čeká z EU víc než 18 miliard na rozvoj po těžbě uhlí

Moravskoslezský kraj by měl v souvislosti s koncem těžby uhlí z Evropské unie čerpat více než 18 miliard korun. Připraveno má 13 strategických projektů. Regionu by měly pomoci zvládnout transformaci spojenou s útlumem důlní činnosti. Řekl to hejtman Ivo Vondrák (ANO) po setkání s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem.