Lidé v Rohenicích stanovali pod okny obecního úřadu, aby získali levné stavební pozemky

Se stany a spacími pytli čekali zájemci na jednu z dvanácti zasíťovaných obecních parcel. Cena sedm set padesát korum za metr čtvereční je dvakrát nižší než jinde v okolí. Například Jaroslav Horák chce v pětašedesáti letech postavit dům pro sebe i děti. Na parcelu ve vsi Rohenice čeká pět let.

„ Mám z toho rozporuplné pocity. Já jsem stál za komunistů frontu i na nábytek, na pračku a tak dále, takže tohle mě tady trochu zaskočilo, ale asi to jinak nejde,“ řekl. Ve frontě se střídají tři. „Máme ještě jednoho zmocněnce, abychom se všichni stihli najíst, umýt a vyspat,“ řekla manželka Jaroslava Horáka. „Když to dopadne dobře, tak to určitě bude stát za to,“ poznamenal další zájemce o parcelu, který stanoval na zahradě radnice.

Kdo chtěl získat pozemek, musel žádat osobně a zavázat se, že na něm postaví dům a v něm bude nejméně osm let bydlet. „Báli jsme se, aby to neskoupili nějací developeři. Šlo nám opravdu o mladé lidi,“ řekl starosta Luboš Dvořák (nestr.)

V elektronické aukci mohla obec získat dvojnásobek

„Kdyby se soutěžilo o cenu, může obec získat až dvojnásobek. To je rozdíl devět miliónů. Takže být na místě starosty, tak do toho takto nejdu a zvolím formu elektronické aukce,“ poznamenal tajemník městského úřadu v Dobrušce Jan Šťastný. Pravda je, že postup, který si zvolila radnice v Rohenicích, není běžný. Ale například v Hruškách na Vyškovsku se pro něj nedávno rozhodli také.

Kvůli prodeji parcel vedení Rohenic čelí dokonce výhružkám. V úterý v 11 hodin dopoledne čekání skončilo. V kanceláři na radnici dvanáct úspěšných zájemců a čtyři náhradníky. Parcelu chtělo šedesát lidí.