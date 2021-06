Na jižní Moravě se bude muset po tornádu strhnout až 150 domů. Číslo ale stále není konečné

V Hodoníně je určeno k demolici dvanáct nemovitostí, v Lužicích osm, v Mikulčicích 53 a stejný počet i v Hruškách, 22 objektů má jít k zemi v Moravské Nové Vsi. „Tam jsme ale prohlédli zatím šedesát procent objektů, takže číslo nemusí být konečné. Doufáme, že k demolici nebude více než dvě stě domů celkem,“ uvedl Pelikán.

Hasiči chtějí do konce týdne vyčistit ulice od suti. „Vždy něco odklidíme a ráno se tam objeví nová hromádka, když lidé vyklízejí dům. Komplikuje to dopravu. Proto chceme odvézt vše i z domů do konce týdne. Máme k tomu tři místa, a to v Hodoníně, v Mikulčicích a na poli mezi Hruškami a Moravskou Novou Vsí,“ řekl šéf hasičů.

Noční bouřky větší škody nenapáchaly

Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) uvedl, že bouřky v noci na středu v zasažených obcích odtrhly asi sedmdesát plachet ze střech. „Během dne se to opraví. Větší škody by neměly být,“ poznamenal. Hasiči v Jihomoravském kraji zasahovali v noci u 125 událostí, většinou šlo o popadané stromy. Nejčastěji vyjížděli na Blanensko.