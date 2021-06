Peníze za covid pro pracovníky v sociálních službách dostanou na Vysočině po prázdninách

„My jsme požádali o ty nejvyšší částky, co dovolovala metodika ministerstva práce a sociálních věcí, a ta částka i s odvody dělala čtyři miliony a tři sta tisíc,“ popisuje ředitel Domova pro seniory Mitrov Josef Myslivec.

„Určitě je to bonus, a jestli je dostanu v červenci, tak to nevidím jako zásadní problém. Bylo nám vysvětleno, že ty odměny budou,“ říká pečovatelka. V mitrovském domově dostane takzvanou covid odměnu všech 85 zaměstnanců jednorázově v srpnové výplatě.

Petra Joklová patří mezi zaměstnance, kteří si v době pandemie v Domově seniorů Mitrov sáhli na dno, ale práci by neměnila. Na odměnu za covidové nasazení se těší, peníze použije na stavbu pergoly.

Odměny po prázdninách

Zaměstnanci na plný úvazek, kteří se starali o covid nemocné, dostanou 55 tisíc korun, ti ostatní o 20 tisíc míň.

„Pokud by byly v tom prvním pololetí vyplaceny všechny odměny, tak pro Kraj Vysočina by to znamenalo další zvýšení mzdových nákladů o 32 milionů korun,“ přibližuje hejtman kraje Vítězslav Schrek (ODS).

Náklady by byly právě kvůli čerpání letních dovolených. S vyplacením až na konci prázdnin zaměstnanci problém nemají. „Člověk může být rád, že něco dostane, a kdy, to už je jedno,“ uzavírá sociální pracovnice Domova pro seniory Mitrov Renata Musilová.