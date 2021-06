Zaměstnavatelka odmítla proplatit covidový bonus řidičům sanitek. Po natáčení s ČT dostal jeden z nich výpověď

Od podzimu vozil Tomáš Sedláček sanitkou do nemocnic pacienty s covidem, potom i sám onemocněl a měl těžší průběh. S kolegy se ve firmě Dany Vojtěchové zajímal o mimořádnou odměnu 75 tisíc korun.

„Paní majitelka se k tomu vyjádřila tak, že jí odměny nějaké přišly, ale že nám nedá ani korunu, že někteří si to ani nezasloužíme. Zbytek asi někde zmizel, nevím. Pracovali jsme v rizikové době a myslím si, že bychom za to měli být právem odměněni, a ne o to takhle sprostě přijít,“ popsal.