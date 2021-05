Únik plynu v Hrádku nad Nisou se podařilo zastavit, evakuovaní lidé se mohou vrátit domů

Kromě hasičů na místě zasahovali i městští a státní policisté. „Krátce po 10:00 došlo k poškození plynové přípojky v Liberecké ulici. Byly tam evakuovány osoby z panelových domů v přilehlém okolí, celkem se jedná o bezmála osm desítek osob. Každopádně nikdo nebyl zraněn,“ řekl regionální mluvčí policie Vojtěch Robovský.

„Plynaři na to mají speciální svorky, kterými potrubí před místem úniku uzavřou. A to se podařilo. Je to uzavřeno a už se čeká, až se to bude moci finálně opravit,“ řekl před 12:30 mluvčí hasičů Jakub Sucharda. Podle něj se nyní měří koncentrace plynu v okolních domech.

Hasiči provedli uzavření plynového potrubí, které vede k porušenému místu. Nyní budou probíhat měření uvnitř přilehlých budov k vyloučení nebezpečných koncentrací plynu v okolí úniku. — HZS LIBERECKÉHO KRAJE (@hzs_lk) May 24, 2021

Podle Suchardy byla evakuace preventivní. „Bylo poškozené středotlaké plynové potrubí, což znamená, že plynu uniká hodně a je lepší to řešit preventivně,“ uvedl. Hasiči mají na místě evakuační autobus z Jablonce nad Nisou a evakuační středisko bylo zřízeno v místní sokolovně. Podle Suchardy zatím nikdo nežádal, aby ho tam přepravili.