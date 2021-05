Začala přestavba křižovatky na D46 u Drysic. Zkomplikuje dopravu ve dvou krajích

Nebezpečný je například nájezd na dálnici D46 u Drysic ve směru na Brno. Není tam žádný připojovací pruh, řidiči navíc nemají prakticky žádný výhled. Místo za problematické označilo vedení Drysic i Policie České republiky.

„Dochází tak ke kolizním situacím, dochází tak k nebezpečným haváriím, i těm smrtelným,“ řekl starosta Drysic Pavel Rozehnal (nestr.). Právě tento problém má napravit kompletní přestavba nebezpečné křižovatky.

„Součástí toho (stavby) je rozšíření mostu. Co je ještě důležité zmínit, je i dostavba protihlukových stěn,“ popsal ředitel ŘSD Radek Mátl. Současná stěna se má asi o dva metry zvýšit, kromě toho ŘSD postaví i nové. Vedení obce to vítá, lidé si totiž na hluk z dálnice dlouhodobě stěžují. „Za ty ostatní protihlukové stěny bojujeme už čtyřicet let. Hluková zátěž pro obec je značná,“ dodal starosta s tím, že řidiči často dělají i nepořádek v okolí silnice.

Komplikace pro řidiče

Přestavba důležitého křížení u Drysic ale přinese řadu problémů. Místo bude v obou směrech průjezdné jenom jedním jízdním pruhem. Sjezd i nájezd na dálnici ve směru na Olomouc je uzavřen od pondělí. Otevře se až koncem října.

Řidiči tak musí využívat objízdných tras. Na dálnici musí najet až u Brodku u Prostějova, pokud potřebují z dálnice u Drysic sjet, musí také využít sjezd u Brodku, a poté se po dálnici vrátit zpět.

Podobnou přestavbou projde na dálnici D46 také křižovatka u Vyškova. Podle ŘSD by práce na tomto úseku mohly začít už příští rok na jaře. Na podzim by pak měla být kompetně dokončena křižovatka u Drysic.