Nová hala v Třebíči stojí v cestě obchvatu. Kraj stavbu povolil, pak aktualizoval územní plán

Firma se ale se žádostí obrátila na krajský úřad. „Výstavba nám byla povolena s tím, že město Třebíč nemá schválený územní plán, a že ta hala tady může stát,“ řekl Karel Obrdlík.

„Kraj musí rozhodovat podle platné legislativy, která je platná v době rozhodování,“ vysvětlila mluvčí vysočinského hejtmanství Jitka Svatošová. Před dvěma lety kraj své Zásady územního rozvoje, které jsou nadřazené územním plánům obcí, aktualizoval. Trasa obchvatu v nich vede i přes pozemky, na kterých nová hala stojí.

Další změny by stavbu obchvatu zdržovaly

Stavby i pozemky, které bude třeba odstranit nebo zastavět, vykoupí od vlastníků Ředitelství silnic a dálnic. „Při výkupech budeme podle zákona moci za stavby nebo pozemky vyplatit až osminásobek odhadní ceny,“ řekl mluvčí organizace Jan Rýdl.

„My nepotřebujeme peníze za to, že nám někdo zboří to, co jsme tady vybudovali. My potřebujeme zachovat výrobu,“ zaprotestoval Karel Obrdlík. Obchvat se podle něj může o pár metrů posunout a problém by byl vyřešen.

S jinou variantou město ani stát, který obchvat postaví a zaplatí, nepočítá. Další změny by podle nich jen zdržovaly, a to si i vzhledem k dostavbě elektrárny v Dukovanech nemohou dovolit.