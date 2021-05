Češi vyměnili hotely a chatky za karavany. Obce a kempy budují nová stání

Liberecký kraj chce vytvořit pro majitele karavanů síť parkovacích stání, aby se mohli bez problémů přesouvat z jednoho místa na druhé. Vzdálenost mezi nimi by měla být zhruba padesát kilometrů. „Dotace se pohybuje od 100 do 500 tisíc korun. Obec musí vybudovat minimálně dvě parkovací stání s přívodem elektřiny, odvodem šedé vody a dalším zázemím,“ vysvětlila náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová (SLK).

Zájem je podle ní veliký. „Kraj aktuálně konzultuje patnáct žádostí, tři už jsou podané,“ řekla. S nápadem přišel Liberecký kraj už loni a v současné situaci se stal aktuálním. „Každý rok chceme vyhlašovat nové téma pro dotaci do turistického ruchu. Budeme reagovat na poptávku,“ poznamenala Vinklátová.

Letos má kraj připravenou dotaci pro obce na individuální stání pro obytné vozy, v příštím roce by podle Vinklátové mohl program rozšířit i o kempy. O vybudování karavanových stání uvažují například ve Smržovce nebo Harrachově. Chtějí zabránit tomu, aby jim obytné vozy parkovaly kdekoli ve městě a blokovaly parkoviště.

Rozšiřovat stání pro karavany chtějí i na Prachaticku

Místa, na kterých by parkovali turisté s karavany, chystají i Prachatice v Jihočeském kraji. Několik jich bude na parkovišti u firmy Klima. Kempování pro lidi v obytných vozech by mohlo vzniknout u staré střelnice. „Na parkovišti u Klimy se dělá místo pro několik vozů. V řešení je infrastruktura, přívod vody, elektřina, kanalizační věci. Dalším místem, které by mohlo plnit i karavanové kempování, je lokalita u střelnice, řeší se s projektanty,“ řekl radní Prachatic Petr Kolín (Nezávislí).

Místa pro karavany a zázemí ve městě dlouhodobě schází. „Jestliže chceme Prachaticím pomoci v turistickém ruchu, tak musíme vytvořit zázemí, aby lidé, kteří mají zájem takto cestovat, měli možnost tady pobývat,“ řekl zastupitel Jakub Nepustil (Živé Prachatice).

Nová parkoviště a zázemí pro turisty s karavany vznikají letos i v okolí lipenské přehrady. Zázemí nabídnou uživatelům karavanů zdroj elektřiny, toalety nebo možnost dočerpání vody. O rozvoj zázemí pro karavany usiluje i Jihočeská centrála cestovního ruchu.

Kapacita pro karavany se zvýší i v kempu u Máchova jezera z 20 na 40 míst. „Abychom dohnali ztráty v lodní dopravě, tak se snažíme rozšiřovat kapacity v kempu. To znamená kapacitu ubytování včetně navýšení možnosti napojení karavanů a obytných vozů na elektřinu,“ řekl Vladimír Reichert ze společnosti Regata Máchovo jezero, která lodní dopravu na jezeře zajišťuje.

Sehnat obytný vůz není jednoduché

Sehnat obytný vůz ale není v současné době jednoduché. Prodejci zaznamenávají nebývalý zájem. „Roste už v posledních čtyřech letech. Současná situace ho ještě posílila. Vzrostl tak na dvě stě procent,“ řekl vedoucí prodeje autosalonu Petr Táborský.

Nejde jen o veliké karavany, ale i o vozidla jen s lehkou lůžkovou úpravou nebo se zvedací střechou. „Letos už nové auto nekoupíte, jedině ojeté auto v bazaru na internetu. Ale v bazarech se obytné vozy skoro neobjevují,“ poznamenal Táborský.