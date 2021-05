Brňané mohou připomínkovat návrh nového územního plánu. Měli by v něm najít víc zeleně

Zahrádky budou muset nemocnici ustoupit

Návrh nového územního plánu například zanesl do areálu Vysokého učení technického v Brně na Kraví hoře novou městskou nemocnici. Nelíbí se to místním zahrádkářům, kteří dlouhodobě s kanceláří řeší, že existující zahrádky ustoupí veřejnému parku. Podle Sedláčka jiné vhodné místo pro nemocnici není.

„V době koronaviru se ukázalo, jak jsou zdravotnická zařízení důležitá. Máme dvě městské nemocnice a ani jedna není v dobrém stavu. Dostali jsme pokyn od odboru zdraví najít místo pro nemocnici, ale městských pozemků příliš není. Při dlouhém hledání jsme našli lokalitu na Kraví hoře, která ale není v majetku města, a nemocnice se nebude stavět třeba za deset let, územní plán je plánem do budoucna. Chápu, že je to kontroverzní, ale nikde jinde jsme v Brně místo nenašli,“ poznamenal Sedláček. Chvátal dodal, že nové zahrádkářské kolonie by mohly vzniknout například v Tuřanech.

Na rozdíl od loňského veřejného projednání bude návrh projednáván v rozsahu měněných částí. Po opakovaném veřejném projednání bude opět následovat proces vypořádání námitek a připomínek. Upravený návrh bude předložen ke schválení zastupitelům města. Nový územní plán bude vydán do konce roku 2022, kdy končí platnost stávajícímu plánu z roku 1994.