Český pavilon na Expu v Dubaji zastíní Mrak olomouckého výtvarníka Jana Dostála

Plastika připomíná organickou strukturu, která prorůstá vnitřkem pavilonu skrz naskrz. „Hlavní myšlenka byla ta, že v Dubaji nejsou mraky. Za tři měsíce tam byl jeden jen tři hodiny. Měla by to být stínící struktura, když ti lidé budou čekat velkou frontu do pavilonů, tak na ně nepůjde přímé slunko. Sám jsem zjistil, že ten rozdíl, kdy je člověk pod tím, je veliký, i 10–⁠15 stupňů,“ vysvětlil Dostál.

3D model plastiky vytvořili architekti Jan Tůma a Jindřich Ráftl. Jejich vizi pak přímo v Dubaji ztvárnil Dostál. V teplotách okolo pětatřicítky za pomoci kolegů tři měsíce trubky svařoval, ohýbal a za pomoci jeřábu proplétal. „To pak už bylo na mně, kde to propletu, ty menší pruty a už to bylo tak intuitivně, pocitově se to doplétalo,“ řekl sochař.

Jádrem pavilonu je pramen s fontánou

Plastika Mrak je podle tvůrců metaforou systému S.A.W.E.R vyrábějícího vodu ze vzduchu s využitím solární energie, která je jádrem národní expozice. V místnosti uvnitř pavilonu se nachází hlavní exponát –⁠ pramen ztvárněný fontánou, kterou bude protékat voda a znázorňovat, jak vzniká z tohoto systému.

Plastika se bude návštěvníkům linout nad hlavou ve výšce devíti až deseti metrů, na šířku zabírá zhruba 26 metrů. „Vytvořena je z devíti kilometrů nerezových trubek. Vzhledem k tomu, že se v takových délkách ani nevyrábějí, museli jsme je v prosinci v olomouckém ateliéru svařovat z šesti na 12 metrů, poté jsme je naložili na lodní kontejnery. Jeden kontejner do Dubaje putoval s trubkami, druhý převážel věci do interiéru a v třetím jela do Dubaje celá má dílna,“ popsal sochař.

V Olomouci se tyčí Stvůra, novinkou je Smyce

Do Dubaje se sochař vrátí ještě v srpnu. Chybí ještě v interiéru zavěsit sklo. Osmadvacetiletý Dostál žije a tvoří v Olomouci, kde se zájemci mohou setkat s jeho díly i ve veřejném prostoru. Například Smetanovy sady momentálně zdobí jeho téměř 12 metrů vysoké dílo s názvem Stvůra. Před třemi lety ozdobil i Horní náměstí svou kruhovou sochou Rounded. Populární je i jeho Vetřelec na střeše domu v Šemberově ulici. Tento týden dokončil práce na dvacetimetrové železné skulptuře s názvem Smyce.