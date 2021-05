Bývalá vojenská jídelna v Brně půjde k zemi. Na místě bude park za deset milionů

Areál, kde stojí zchátralá vojenská jídelna, měří přes čtyři tisíce metrů čtverečních. Město chtělo na brownfield Kadetka získat dotaci už dlouho, ale podle starosty Brna-středu Vojtěcha Mencla (ODS) na to nebyly vhodné dotační programy. „Objevil se až před pár měsíci. My se díky tomu zbavíme nevzhledné budovy,“ uvedl Mencl. Park na místě vybuduje společnost Dirs Brno.

Podle primátorky města Markéty Vaňkové (ODS) je objekt nevyužitý skoro třicet let. „Snaha o obnovu místa trvá spoustu let. Už jsem ani nevěřila, že se nám to podaří,“ řekla. Práce začnou likvidací náletových dřevin a ošetřením těch, které zůstanou. Následovat bude demolice a odvoz suti. Navážou terénní úpravy.

Samotné práce na parku zahrnují výsadbu téměř čtyř desítek nových stromů, a to javorů babyka a mléč, ptačích třešní a habrů. Dále bude v místě 139 vzrostlých více než dvoumetrových habrových keřů, ale také stovky narcisů. Chybět nebude mobiliář, stojany na kola nebo venkovní posilovací prvky a grily.