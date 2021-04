Areál Kolibiska v Rožnově pod Radhoštěm představí život valašských horalů a pastevců

Valašské muzeum v přírodě je sice kvůli vládním opatřením uzavřené, řemeslníci tam ale stále pracují. Aktuálně zachraňují sto let starou hájovnu, která původně stávala ve Valašské Bystřici. I přes havarijní stav si ji před několika měsíci muzeum odvezlo, jinak by ji majitel zboural a tím by zmizela zřejmě poslední dochovaná stavba tohoto druhu na Valašsku.

„Trámy jsou původní, ty už tady zůstanou. Samozřejmě se rozhodujeme kvůli statice, které prvky tam nechat a nenechat,“ vysvětlil technický náměstek Valašského muzea v přírodě Milan Gesierich.

Až řemeslníci skončí, znovu ji rozeberou a převezou o pětatřicet kilometrů dál do nově vznikajícího areálu Kolibiska. Tam ji budou rozkládat na patnácti hektarech mezi Mlýnskou dolinou a Valašskou dědinou a nabídnou pohled do života místních horalů a pastevců. Postupně vyroste asi dvacet stavení. Kolibiska budou ze všech areálů největší.