Ve Zlínském kraji roste počet hospitalizovaných s covidem. Opatření se tam rozvolnila

Lidé vyrazili na nákupy i do zoo

Zlínský kraj také přistoupil stejně jako jinde od pondělka na rozvolnění opatření. Spolu s hygieniky o tom jeho vedení rozhodlo minulý čtvrtek. Děti se za stanovených podmínek a s testováním vrátily do škol, lidé mohli vyrazit na nákupy například do prodejen s dětskou obuví a do zlínské zoo zamířily stovky lidí.

„Nikdo nám nedokázal, že otevření škol a rozvolnění části služeb situaci zhorší natolik, že by byla horší, než kdybychom zůstali částečně uzavřeni a byly otevřené služby v okolních krajích,“ řekl ve čtvrtek hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). „Selským rozumem se na to díváme tak, že s ohledem na situaci v nemocnicích, která je tam tři až čtyři týdny stejná, jeden týden navíc, který nám nabízelo ministerstvo zdravotnictví, kdy by opatření zůstala, by nic neřešil,“ dodal.

Nejvíc nových případů nákazy koronavirem ve Zlínském kraji v přepočtu na 100 000 obyvatel je za posledních sedm dní na Zlínsku, a to 335, na Vsetínsku je jich 307, na Uherskohradišťsku 252 a na Kroměřížsku 248. Nejrychlejší nárůst počtu případů mezi okresy v zemi nyní ministerstvo eviduje v okrese Žďár nad Sázavou na Vysočině, kde jich za posledních sedm dní přibylo 425 na 100 000 obyvatel.