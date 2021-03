Na Kozí dráhu se vrátí vlaky, v létě dovezou turisty do krušnohorské Telnice

Má se to změnit. „V současné chvíli do vypadá na provoz už letos, pokud koronakrize dovolí, a téměř jistě příští rok,“ uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák (Spojenci). Na trati mezi Děčínem a Telnicí se již objevily pracovní mechanismy, kraj by letos chtěl objednat provoz letos na léto a v příštím roce na víkendy, svátky a prázdniny.

Náměstek Řehák zdůraznil, že úsekem Děčín–Telnice by to nemělo skončit. Kraj jeho zprovoznění žádá nejdříve, protože je v nejlepším stavu a jeho oprava by měla být nejsnazší. Další krokem by měla být oprava trati z Telnice do Krupky. „O ten stojím výrazně,“ podotkl. Kraj má zájem v budoucnu provozovat vlaky i dále přes severní část Teplic do Oldřichova u Duchova, ale to již může být velký problém a rekonstrukci tohoto úseku lze očekávat až za několik let.

Dálniční přivaděč i sesuv

Kozí dráha měla již několikrát namále. V roce 2008 na ní kraj rušil dopravu především proto, že měla ustoupit dálničnímu přivaděči. Ten dodnes nevznikl a existují i jiné varianty jeho trasy. Na trať se zato několikrát vrátily vlaky. V roce 2009 ještě jelo několik turistických spojů po celé trati, o rok později se na ní prezentoval Regiojet před zahájením své dálkové dopravy, ale jezdil už jenom z Děčína do Krupky.

Následně tehdejší Správa železniční dopravní cesty vyhlásila na celé trati výluku. Mezi lety 2013 a 2015 byl opět sjízdný alespoň úsek Děčín–Telnice, poté se však u děčínské zastávky znovu objevil červený terčík značící vyloučenou kolej a turistická doprava nadobro ustala. Správa novou výluku vysvětlila sesuvem skály.