Při požáru domu ve Vidnavě se zranili dva lidé, hořelo i v Hranicích

Při požáru v objektu sociálního bydlení ve Vidnavě na Jesenicku se ve středu časně ráno zranili obyvatel bytu a dobrovolný hasič. Obyvatel utrpěl zranění poté, co před plameny vyskočil z okna bytu. Oba zranění skončili v péči olomouckých záchranářů. Příčinu požáru i škodu vyšetřovatelé zjišťují. Hasiči ráno likvidovali také další požár, a to v azylovém domě v Hranicích-Slavíči. Evakuováno tam muselo být 23 lidí. Matka a dvě děti byly převezeny do nemocnice kvůli pozorování.