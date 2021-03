Záměnu dětí v Třebíči jsem obrečela, vzpomíná na natáčení redaktorka ČT Blanka Poulová

Byl to spíš příběh pro seriál než ze života, přesto se nejdřív odehrál v reálném světě a teprve po letech se stal volnou inspirací pro televizní dílo. Záměna miminek se v roce 2007 stala nejsledovanější mediální kauzou v Česku, zmiňovala ji i některá zahraniční média. Začala testem otcovství, pokračovala hledáním rodiny se stejným osudem a skončila návratem dětí k biologickým rodičům a na nemocnici vysouzenými třemi miliony korun.

K rodinám, které prožívaly to, co by nikdo jiný nechtěl, se i s kamerou dostala redaktorka České televize Blanka Poulová. Celý případ tak mohla sledovat o něco lépe než ostatní novináři. „Byla jsem mezi prvními, koho rodiny pustily domů. Důvěřovaly nám i proto, že jsme byli z České televize. Pro mě to byla výhra, ale zároveň i velký závazek,“ vzpomíná redaktorka na čtrnáct let staré události, které teď ožily seriálem Kukačky.

Zachovat si nadhled

O to víc byl případ pro Poulovou, tehdy už matku dvou dětí, náročný. Týdny se nevěnovala takřka ničemu jinému, téma ji pohltilo pracovně i osobně. „V první fázi šlo o získání informací. Toho, co všichni chtěli vědět. V další fázi šlo o zachování si nadhledu, ustát to bez emocí, protože to bylo náročné. Bylo to totiž téma v práci, doma, potom s kamarády, s kolegy novináři. Náročný čas,“ říká Poulová.

S rodinami byla i v nejnáročnější chvíli, v době, kdy si v porodnici vyměněné děti vrátily zpátky. Odehrálo se to 10 měsíců od narození holčiček. Tehdy zkušená novinářka Blanka Poulová emoce neudržela: „Musím se přiznat, sama jsem to obrečela. Když vidíte oči dětí a maminek, jak milují své dítě i přesto, že není jejich biologické. Bylo to strašně složité – toužily jak po svém biologickém dítěti, tak i po tom, které vychovávaly.“