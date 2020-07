Výměna miminek. Česká televize natáčí nový seriál Kukačky

Před čtrnácti lety šlo o případ, který šokoval českou společnost a stal se jednou z mediálně nejsledovanějších kauz roku. Dívky se ke svým biologickým rodičům dostaly až po deseti měsících od narození.

Tvůrci seriálu ale v příběhu pracují s chlapeckými hrdiny a navíc staršími, šestiletými. Dle režiséra Bisera Arichteva jde o velmi zajímavý moment, kdy už děti chodí do školy, mají silné citové vazby, takže záměna rodinám velmi zasáhne do života.

Drama, ze kterého mrazí

Vyrovnávat se se záměnou dětí bude ve třinácti epizodách seriálu věkově rozdílná dvojice rodičů, mladší Marek Adamczyk s Martou Dancingerovou a o trochu starší pár David Novotný a Sabina Remundová. „Myslím si, že je to ohromné drama. Až z toho mrazí,“ popsala Sabina Remundová.

„Představit si to člověk může, ale když se mu to nepřihodí, tak je těžké odhadovat, jak by mohl zareagovat,“ popsal Adamczyk. „Oba páry to mají ztížené ještě tím, že o sobě navzájem vědí. Znají sebe a znají i děti,“ uvedla Dancingerová.

Společně se třeba obávají o zdraví jednoho z nich, který jezdí na terénní motorce; filmaři v současnosti točí právě záběry motokrosu. Z areálu závodiště na Slapech se přesunou do centra Prahy a do ateliéru na Kavčích horách. Natáčet budou do konce srpna.