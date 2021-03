Policisté šetří úmrtí mladého muže. Rodina viní chomutovskou nemocnici, ta tvrdí, že péči poskytla

V pondělí krátce po 17. hodině doprovázela Lenka Ferencová svého bratrance s jeho ženou do nemocnice. Viktor M. měl podle nich silné bolesti na hrudi a těžce dýchal. „Řekli nám, že to není akutní, že s tím musí jít na pohotovost, že ho nevezmou. Takže jsme tady pak stáli venku, sestřička na nás koukala, bylo otevřené okno. Křičely jsme: ‚Prosím vás, vezměte ho‘,“ popsala Ferencová.



Říká, že pak odjeli na pohotovost, která v areálu nemocnice otvírá v 18 hodin. Dorazili prý o půl šesté a žádali pomoc, které se jim nedostalo. Ferencová vzpomíná, že dostala doporučení zavolat záchranku.



Operátor záchranné služby podle Ferencové zajistil, že jejich příbuzného na interní klinice přijmou. Vrátili se tedy zpět. Po několika minutách Ferencová viděla, jak do ordinace přivezli resuscitační zařízení. „A tam nám pan doktor oznámil, že bohužel Viktor umřel. Příčinu smrti neví, jen si myslí, žepravděpodobně plicní embolie,“ řekla.

Nemocnice se k případu kvůli policejnímu vyšetřování nechce vyjařovat

„Pacientovi byla poskytnuta hodinová resuscitace,“ odpověděla na dotaz, zda mu lékaři věnovali dostatečnou péči, mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová. Dále odmítla případ komentovat. „Rodina podala trestní oznámení a v současné době řeší vše Policie České republiky,“ uvedla Mrákotová.



Podle rodiny se Viktor M. neléčil s žádnou závažnou nemocí. Rodina si přeje důkladné vyšetření postupu zdravotníků.