Architekti z brněnského VUT navrhli novou podobu polární stanice. Odolá větru, chladu i UV záření

Čeští polárníci by chtěli stanici využívat jako sklad a zázemí pro výzkum. Přímořská oblast je totiž plná života. Zároveň ale přináší extrémní povětrnostní vlivy. „Provedli jsme počítačové simulace k nalezení optimální podoby. Vznikl aerodynamický tvar, aby se zmenšil odpor vzduchu, zároveň aby se netvořily závětrné strany, kde by se kumuloval sníh,“ vysvětlil Kaftan.

Jakoukoliv část stanice by měli unést čtyři muži a montáž musí být jednoduchá –⁠ do železářství je totiž daleko, stroje nejsou k dispozici a v Antarktidě prakticky nelze kopat. „Na základě toho jsme vymysleli stanici složenou z překližkových dílů. Jsou to takové krabice, které se dají sestavit v Česku a na místě už se jenom zamknou do sebe. Do Antarktidy už přijedou vyplněné tepelnou izolací, která odolá plísním,“ popsal architekt.

Prototyp by se mohl testovat jako útulna

Architekti také vymýšlejí správné ukotvení. Jedna možnost je postavit základ jako rošt z pražců, případně využít kovové klece, které se vyplní kameny. Architekti přemýšlí také nad získáváním energie. Nejlépe se zatím jeví solární panely a generátor, který by dokázal využít odpadní teplo k vytápění stanice.

Prototyp menšího skladu chtějí postavit v robotické laboratoři na fakultě architektury. Následně by se mohl testovat v horách jako útulna.