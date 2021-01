Drnovice chystají opravu fary a následně i proměnu celého centra obce

Proměnit by se v Drnovicích mělo i celé centrum obce. „Přibydou parkovací místa, změní se i zeleň. Řadu vzrostlých stromů vykácíme,“ řekl místostarosta obce.

Do bývalé fary by se mohla přesunout knihovna, která je aktuálně v budově obecního úřadu. Prostory budou větší a oproti současnému stavu bezbariérové. „Pro čtenáře to bude velký přínos, máme tu hodně seniorů nebo maminek s kočárky a bezbariérový přístup nám pomůže. Knihovna bude rozšířená, moderní, určitě by si to čtenáři zasloužili,“ řekla knihovnice Ladislava Růžičková.

Zatím ale není jasný termín přestavby. Kromě dotací záleží také na tom, jaká další tajemství bývalá fara odhalí.