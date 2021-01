Část tunelu Blanka přišla o kolaudaci, zrušil ji soud

Hlavním problémem jsou emise a hluk, tvrdí spolek

Na množství aut si podle spolku Holešovičky pro lidi, který žalobu podal, místní obyvatelé stěžují už několik let. „U mladších dětí se projevují časté infekty horních cest dýchacích, nejmladší dítě je v péči plicní ambulance s trvalou léčbou. Rodiče si musí brát každý rok volno, aby s dětmi mohli odjet na léčebný pobyt do lázní, v průměrné délce šesti týdnů,“ píše se v žalobě. Podle spolku je hlavním problémem kromě emisí také silný hluk.

„Nechceme, aby byla Blanka uzavřena, jde nám jen o to, aby magistrát respektoval stavební řízení a pomohl lidem žijícím v této lokalitě. Bojíme se, že při naší nečinnosti by šlo o vznik nebezpečného precedentu do dalších dopravních staveb,“ uvedl předseda spolku Holešovičky pro lidi Michal Trník.

Denně projede Blankou 80 tisíc aut

Stavba komplexu začala za primátora Pavla Béma (ODS) v roce 2007 a postupně nabrala několikaleté zpoždění. Denně třemi tunely, které jej tvoří, projede na 80 tisíc aut. Blanku má ve správě Technická správa komunikací (TSK). Náklady na vybudování systému tří tunelů byly zhruba 40 miliard korun.

Tunelový komplex Blanka byl otevřen v roce 2015. Do udělení kolaudačního souhlasu v říjnu 2019 fungoval v takzvaném zkušebním provozu. Tento postup kritizoval i Nejvyšší soud v Praze, který dokonce pohrozil zavřením stavby. Zkušební provoz komplikoval mimo jiné způsob financování jeho provozu, kdy ho město muselo platit z rozpočtové kapitoly investic. Od kolaudace v říjnu 2019 platí jeho provoz TSK.

Blanka je s celkem třemi tunely součástí severozápadního úseku Městského okruhu, jehož celková délka je téměř 6,4 kilometru. Trojice tunelů měří celkem 5,5 kilometru a součástí je nejdelší souvislý ražený tunel v České republice, který je dlouhý 2,23 kilometru. Blanka na západě navazuje na Strahovský tunel a na Pelc-Tyrolce by na něj mělo navázat pokračování přezdívané Vlasta.