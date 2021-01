FN Brno lidem omylem poslala staré SMS o testu na covid. Může za to chyba v systému

Staré SMS mohly přijít lidem, kteří je obdrželi už loni v jakékoli době roku. „Pokud byl výsledek negativní, asi tomu nikdo nebude věnovat pozornost. Pokud byl ale výsledek pozitivní, byla tam nařízená desetidenní karanténa. Proto by se lidé neměli vylekat. Měli by se řídit datem. Pokud už jednou SMS dostali, neměli by tomu věnovat pozornost,“ uvedla mluvčí nemocnice.

Podle ní odešly staré SMS zprávy v souvislosti s koncem roku. „Z důvodu systémové chyby, která nastala při uzavírání roku, došlo k odeslání duplikátů SMS zpráv s výsledky testů na covid pacientům testovaným v roce 2020 ve Fakultní nemocnici Brno,“ řekla Plachá.

Fakultní nemocnice dělá testy na covid od začátku pandemie loni v březnu. Má několik odběrových center. Nabízí PCR testy pro lidi poslané hygieniky nebo praktickým lékařem, ale dělá i antigenní testování veřejnosti, které je od půli loňského prosince po celé zemi zdarma na dobrovolné bázi.