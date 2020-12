Šéf Slováckého divadla Bartoš odstoupil. Město na funkci ředitele vypíše výběrové řízení

Podle starosty je nutné situaci v divadle co nejdříve zklidnit. „Do doby, než bude ve výběrovém řízení vybrán nový ředitel, chce mít město co největší vliv na dění v divadle, a také proto bude funkci ředitele vykonávat dlouholetá vedoucí útvaru interního auditu (městského úřadu) Libuše Habartová,“ uvedl Blaha.

Materiály pro vypsání nového výběrového řízení na funkci ředitele Slováckého divadla projednají radní Uherského Hradiště na své první řádné schůzi v lednu 2021, uvedl mluvčí města Jan Pášma.

Do funkce ředitele divadla jmenovala Jaroslava Bartoše rada 26. srpna s účinností od 1. září poté, co byl doporučen výběrovou komisí. Slovácké divadlo slaví v letošním roce 75 let své existence, má kolem sedmi tisíc předplatitelů.