Soud potvrdil dvouletou podmínku bývalému přerovskému radnímu Dostálovi za sexuální nátlak

Podle žalobkyně Šárky Pivodové stojí v kauze proti sobě dvě verze. Chybí sice další přímý důkaz, verzi poškozené však podporují jiné důkazy. Ke stejnému rozhodnutí dospěl i soudce. „Soud porovnal obě verze a dospěl k rozhodnutí, že skutková verze poškozené se jeví jako správná,“ uvedl soudce Rektor.

V rozhodnutí jej utvrdil i doplňující výslech. „ Z výslechu poškozené bylo patrné opravdu velké rozrušení, poškozená opakovaně plakala a bylo potřeba výslech několikrát přerušit. Podle soudu to není možné takto autenticky zahrát,“ doplnil soudce.

Dostál vinu opět popřel, jeho obhájci napadli i časové souvislosti, podle kterých je nemožné, že by se čin stal. Politik se na místě odvolal. „Došlo asi k nepochopení pana soudce toho, co jsme mu říkali. Stojíme si za svým, ukázali jsme důkazy, proč to tak nemohlo být. Byl to pro mě šok, jsem odhodlán se bránit dál, jsem nevinný,“ řekl po vynesení rozsudku.

Soudce: Je nepravděpodobné, aby přelstila oba znalce

Podle soudu Dostál využil v listopadu 2017 špatnou finanční situaci své zaměstnankyně. Ke styku ji údajně přiměl v okamžiku, kdy přišel na schodek v tržbě. Dostál vinu po celou dobu popírá a tvrdí, že jde z její strany o akt msty kvůli zpronevěře peněz.