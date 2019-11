Přerovský radní Dostál požadoval po své zaměstnankyni sex. Soud mu potvrdil podmínku

„Rozhodnutí soudu nezávisí pouze na výpovědi poškozené, ale je podporována i dalšími důkazy, byť nepřímými, jako jsou znalecké posudky nebo výpovědi osob, kterým se poškozená svěřila. Máme za to, že tato výpověď obstojí,“ uvedla soudkyně Michaela Burešová.

Podle obžaloby si Dostál 6. listopadu 2017 pozval ženu do svého bytu kvůli řešení jejího schodku v tržbě. Poškozená v jeho pohostinství pracovala jako servírka. V bytě ji údajně svlékl, lákal ji do sprchy a požadoval po ní, aby ho orálně uspokojila. V obžalobě stojí, že na to žena přistoupila v obavě o své zaměstnání.

Další incident se podle obžaloby odehrál o několik dní později přímo v Dostálově podniku, kde ženu k sexuálnímu aktu údajně donutil obdobným způsobem. Podle znalců se u ženy rozvinula posttraumatická psychická porucha, což vyvodil jako těžkou újmu na zdraví.

Obhajoba mluví o závislosti na drogách

Obhájce Petr Vavřík kritizoval už rozsudek okresního soudu, problém byl podle něj v tom, že poškozená nebyla u hlavního líčení a Dostál se tak nemohl konfrontovat s její výpovědí. „Nebyl zde prostor pro extrémní chránění práv poškozené na úkor práv pana obžalovaného,“ řekl.

Podle zmocněnce poškozené byl ale tento procesní postup na místě, a to s ohledem na zvláštní statut poškozené. Doplnil, že vyslechnuta byla podle zákona, stejný názor měl i krajský soud. „Znalci opakovaně vyslovili, že co se týče věrohodnosti, je u ní silná,“ doplnila soudkyně.

Obhájce opět poukazoval na morálku poškozené a tvrdil, že jí nejsou cizí návykové látky. Soud odkázal i na to, že ji momentálně policie vyšetřuje v souvislosti se zpronevěrou peněz.