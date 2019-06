Bývalý radní Přerova byl uznán vinným ze sexuálního nátlaku. Dostal podmínku a zaplatí 50 tisíc

Sexuální nátlak vyvíjel na ženu doma i v práci

Kvůli chybějícím penězům si Dostál ženu pozval k sobě do bytu v listopadu 2017. Tam ji údajně svlékl, lákal ji do sprchy a požadoval po ní, aby ho orálně uspokojila. Podle státní zástupkyně se žena bála, že přijde o práci, a tak na to přistoupila.

Další incident se podle obžaloby odehrál o několik dní později, tentokrát už přímo v pohostinství, kde ženu k sexuálnímu aktu údajně donutil obdobným způsobem.