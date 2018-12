Novým přerovským radním za ODS se stal Hýzl. Nahradil Dostála, který se potýká s obžalobou ze sexuálního nátlaku

Dostál obvinění popírá, odstoupil nicméně z funkcí, protože chce podle svých slov očistit své jméno. Nový radní Hýzl, vrcholový sportovec a vedoucí přerovské plavecké školy, byl již v pátek místo Dostála zvolen do funkce jednatele nové městské společnosti Sportoviště Přerov. Radním jej dnes jednomyslně zvolilo všech 34 přítomných zastupitelů.

Hýzl se do zastupitelstva v barvách ODS dostal z patnácté pozice na kandidátní listině, a stal se tak jedním ze šesti zastupitelů strany.

„Zřejmě díky popularitě jsem byl vynesen do zastupitelstva. Je to velké břímě, které se učím zvládat. Mám cenu fair play a rád bych si ji udržel, i když to není zcela jednoduché to vybalancovat. Této nominace si velmi vážím, udělám vše pro to, aby mé členství v radě města bylo plnohodnotné,“ uvedl Hýzl.

Dostál chce po vyřešení kauzy pokračovat

Marek Dostál rezignaci dnes osobně oznámil na zastupitelstvu. „Chci tímto krokem dát prostor pro to, abych mohl očistit své jméno a také dát prostor, aby se situace uklidnila. Chtěl bych také sdělit naší detektivní kanceláři Horký - Netopilová - Puchalský, že se do vyřešení této situace mohou soustředit na nové kauzy. Doufám, že až bude očištěno mé jméno, budu moci pokračovat ve své práci,“ řekl.