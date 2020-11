Dominanta Sviadnova zmizí. Společnost OKD začala bourat těžní věž bývalého dolu

Sviadnovský místostarosta Adam Folvarčný uvedl, že věž vysoká 55 metrů byla desítky let dominantou obce. Ta se podle něj opakovaně snažila, aby byla prohlášena památkou, protože s druhou věží tvořila unikátní komplex. „V říjnu 2020 však bylo vydáno konečné rozhodnutí o její demolici. V současné době obec Sviadnov jedná se společností OKD o vytvoření místa, které by těžbu na tomto území důstojně připomínalo a zachovalo by taktéž některý z fragmentů věže,“ uvedl místostarosta.