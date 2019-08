Dofáráno. Poslední hornická směna z Dolu Paskov je venku. Pro stovky lidí zde už práce není

„Horník zvládne všechno, kam půjde,“ řekl Josef Březina, který v dole pracoval 30 let. Má něco vyhlídnutého, ale ještě není rozhodnutý. Výhodou lidí, kteří pracovali v dole, je podle něj to, že se dokážou přizpůsobit i nejnáročnějším podmínkám. „Jste pod zemí, svítíte si na práci a musíte opravdu reagovat, tam je třeba ještě mít reflex, přemýšlet, předpovídat, předpokládat, co se může stát. Takže přemýšlíte o práci a ještě přemýšlíte, aby se vám něco nestalo. To je taková kvalifikace, nemám obavu, že bych nezastal nějakou jinou práci. Kdo přežil hornictví, kdo přežil rubání, já jsem dělal 20 let v rubání, myslím, že přežije všechno,“ dodal.

Na konci února činil podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji 7,3 procenta. V evidenci úřadu práce bylo více než 63 000 lidí. Úřad nezaměstnaným nabízel přes 11 000 volných míst.

V Paskově bude probíhat „útlum“

Podle Iva Čelechovského budou v Dole Paskov po 31. březnu probíhat už jen práce související s přípravou útlumu, konzervačním režimem a přípravnými pracemi na budoucí technickou likvidaci dolu. Podílet se na nich bude asi 300 zaměstnanců. V Dole Paskov rovněž pracují tři desítky zaměstnanců dodavatelských firem, kteří se také budou podílet na útlumu.