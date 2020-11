Inspekce stíhá policistu z Frýdku-Místku, ovlivňoval podle ní veřejné zakázky

Policejní instruktor z Frýdku-Místku zvýhodňoval podle Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) dodavatele a soutěžitele ve veřejných soutěžích. Týkalo se to i firmy, kterou skrytě ovládá. Je stíhán za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu hrozí až osm let vězení. Inspekce to uvedla na svých internetových stránkách.