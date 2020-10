Senátorem za obvod Znojmo bude Tomáš Třetina. Ve druhém kole porazil Jana Groise

„S velkou pokorou děkuji a chci vzkázat všem voličům jiných kandidátů, že jsem společný senátor pro všechny ze Znojemska. Ještě dnes na svém webu otevřu možnost pro odběr zpráv, které chci do regionu zasílat. Chci, aby všichni tady měli stejné informace, jaké budu mít já. Tak už to ostatně u nás v Moravském Krumlově funguje nyní,“ řekl Třetina.

Ve své senátorské roli se chce věnovat obchvatu Znojma, novému stavebnímu zákonu a podpoří zákon o odškodnění firem.

Jeho protikandidát, starosta Znojma Jan Grois bere svou prohru jako součást politického života. „Těší mě, že navzdory výsledku dostávám pozitivní ohlasy od lidí, telefonují a píšou mi, že jsem pro ně vítěz. Vítězi voleb gratuluji a těším se na spolupráci,“ dodal Grois.

Třetina je od listopadu 2010 starosta Moravského Krumlova. V letech 2012 až 2016 byl zastupitelem Jihomoravského kraje, kam byl zvolen jako lídr kandidátky TOP 09. Již od roku 2002 byl členem moravskokrumlovského zastupitelstva, kam byl poprvé zvolen jako nestraník s podporou ČSSD. Mandát obhájil v dalších volbách v roce 2006 už jako člen SNK ED. V letech 2006 až 2010 byl místostarostou.

Po komunálních volbách v roce 2010, ve kterých kandidoval jako člen TOP 09 (členem od roku 2009), byl poprvé zvolen starostou, funkci obhájil i po volbách v roce 2014 a 2018.

Jako starosta Moravského Krumlova usiloval o umístění Slovanské epopeje Alfonse Muchy do města, jednání bylo nakonec úspěšné. Slavné dílo bude umístěno v místním zámku, kde už byly obrazy vystaveny do roku 2011. Zapůjčení 20 pláten do zámku v Moravském Krumlově se nedávno odložilo kvůli prodloužení rekonstrukce výstavních prostor. Původně měla být hotova na konci června, termín se však prodloužil do konce roku.

Třetina vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně se specializací učitelství pro I. stupeň základní školy. Pět let učil v Moravském Krumlově, kde se 31. března 1972 narodil, poté učil a vedl malotřídní školu v Bohuticích.

V prvním kole získal Třetina 30,37 procenta hlasů, druhý Grois 25,75 procenta hlasů. V obvodu Znojmo usilovalo letos o senátorský post sedm kandidátů.

V roce 2014 zvítězil ve Znojmě Pavel Štohl (za ČSSD). Ve druhém kole získal 53,87 procenta hlasů. Druhý skončil Jiří Němec (KDU-ČSL). Voleb se tehdy v obvodu Znojmo zúčastnilo osm kandidátů.