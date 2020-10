Senátorkou za Přerov zůstane Jitka Seitlová z KDU-ČSL. Porazila Petra Vránu z ANO

Seitlová už poděkovala voličům za podporu. „Nebylo to od začátku tak jednoznačné, takže jsem moc potěšena,“ uvedla. Předvolební kampaň podle Seitlové nebyla úplně bez poskvrny. „Objevil se nový fenomén voleb, který bude zřejmě pokračovat i v parlamentních volbách, a to jsou na Facebooku založené skupiny, které se tváří jako nestranné, a přitom jsou skupinou, která je za jednu politickou stranu,“ podotkla.

Některé předvolební útoky byly podle Seitlové už za hranou. „Mrzely mě nepravdy, které se šířily a proti kterým se těžko bojuje. Ale jsem ráda, že kontaktní kampaní a tím, že mě lidé znají, jsme i toto překonali,“ dodala.

Z pozice senátorky chce postupně řešit podněty, které dostala, jde například o dopravu, problematiku sucha či dostupnost zubních lékařů na Přerovsku. „V některých částech našeho regionu jich je nedostatek a rodiče s dětmi musí dojíždět desítky kilometrů třeba do Olomouce,“ dodala.

Seitlová byla senátorkou za Přerovsko už i v letech 1996 až 2007 jako členka Občanské demokratické aliance (ODA). Od roku 2002 byla bezpartijní, v roce 2017 se stala členkou KDU-ČSL. V říjnu 2013 na jižní Moravě neúspěšně kandidovala do Poslanecké sněmovny jako bezpartijní za Stranu zelených.

Do Senátu se vrátila po volbách v roce 2014, do kterých šla jako nestraník na kandidátce lidovců a Zelených. Na podzim 2016 byla zvolena do zastupitelstva Olomouckého kraje a ve stejné době vstoupila do senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislých.

Narodila se 17. dubna 1954 v Přerově. Vystudovala geologii na Masarykově univerzitě v Brně, profesně se zabývala ochranou životního prostředí. V 90. letech působila na ministerstvu životního prostředí jako specialistka úseku státní správy, krátce také vedla odbor životního prostředí na Okresním úřadě v Přerově.

Jitka Seitlová zvítězila v Přerově i v roce 2014, tehdy kandidovala za Zelené. Ve druhém kole tehdy získala 54,26 procenta hlasů. Druhý skončil Antonín Prachař (ANO). Voleb se zúčastnilo pět kandidátů.