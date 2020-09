Podnikatel z kauzy Stoka u soudu přiznal, že předával úplatky

Lubomír Smolka je spoluvlastníkem stavební společnosti Kros-stav, která je rovněž obžalovaná. Usiluje o status spolupracujícího obviněného. U soudu uvedl, že ho oslovil spoluobžalovaný podnikatel Pavel Ovčarčin.

„Požádal mne, abych pro městskou část Brno-střed vypracoval seznam firem, které mají nějakou historii, které znám s tím, že zadání měl od Brna-střed. Sepsal jsem asi pětadvacet firem, které jsem znal, ty jsem informoval, že předávám seznam na Brno-střed,“ řekl Smolka. Podle něj nezaznělo, k čemu bude seznam sloužit, kromě toho, že se firmy budou účastnit výběrových řízení.

Brněnský krajský soud pokračuje v rozkrývání kauzy Stoka – ta se týká údajné korupce na radnici městské části Brno-střed. Bývalí vlivní politici ANO podle obžaloby ovlivnili zakázky za půl miliardy korun. pic.twitter.com/yGfTqK46oJ — CT24zive (@CT24zive) September 22, 2020

Podnikatel Smolka popsal předávání úplatků

Korupce se podle obžaloby odehrávala právě při zadávání veřejných zakázek, kdy je získávaly vybrané spřátelené firmy. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Smolka přiznal, že v některých případech převzal úplatek od oslovené a následně vítězné firmy a předal jej dál. Ze svých peněz potom poskytoval úplatky, když se vítěznou firmou stala Kros-stav.

Ve třech případech měl dávat provize Ovčarčinovi, asi v šesti bývalému vedoucímu investičního odboru v Brně-Ivanovicích Petru Liškutinovi (také dříve ANO), který údajně Ovčarčina v pozdější fázi nahradil.

„Šlo vždy o deset procent v českých korunách. Cena zakázky o to nebyla navýšena, vždy jsme dodrželi projektantský rozpočet,“ uvedl Smolka. Údajně mu řekli, že je to odvod za zakázku a neřešil, co s předanými penězi bude.