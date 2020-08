Na zámku v Oslavanech vzniká replika vikinské lodi. Podle původních plánů a pomocí sekery a dláta

„Loď Gislinge našli archeologové při výkopových pracích, zrekonstruovali ji pak v Roskildském muzeu. My jsme od nich získali plány. Jsou v nich dopodrobna uvedené veškeré úhly, míry,“ řekl iniciátor stavby Daniel Juríček.

Vrtačku nebo motorovou pilu použijí pro urychlení jen výjimečně. Postupem i materiály se vrací o devět set let zpět. „Samotný spoj je namazaný klasickým borovicovým dehtem. Do něj se vkládá ovčí vlna. Zkusili jsme používat brusky a další moderní nástroje, ale zjistili jsme, že nejlepší je používat dláto a sekeru,“ popsal Daniel Juříček.

Občas vrtačka, ale hlavně dláto, sekera a původní materiál - dub, modřín, borovicový dehet, ovčí vlna. Inspirovat se pánové nechali plavbami po Baltském moři nebo návštěvou Slovansko-vikingského festivalu v Polsku. pic.twitter.com/FNvCCHwCjT — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) August 17, 2020

Premiéru bude mít loď na Dalešické přehradě

Jeho kamarád a spolutvůrce lodi, Roman Vrána pracuje v IT firmě. Manuální práce je pro něj, jak sám říká, relax. „Člověk má takové to chlapské ego, když mu něco vzniká pod rukama. Je paráda objevovat to, co možná bylo někdy zapomenuté a přijít si na to sám,“ řekl.

Až bude loď hotová, chtěli by ji stavitelé vyzkoušet například na Dalešické přehradě. Do budoucna ale plánují i cestu na slovansko-vikinský festival u Baltského moře.